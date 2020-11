Foggia, due auto si scontrano, una investe donna 60enne

FOGGIA - È tutta da ricostruire la dinamica del sinistro stradale avvenuto in serata in via Montegrappa a Foggia. Per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una Nissan Micra ed una Fiat Punto sono entrate in collisione e nel sinistro è rimasta coinvolta una donna di 60 anni mentre si trovava a piedi sulla carreggiata.

La donna è stata trasportata in pronto soccorso da una ambulanza del 118. Ancora non si conoscono le sue condizioni.