A 90 anni in autostrada da Monopoli a Foggia in stato confusionale: salvato dalla stradale

Nelle prime ore del mattino di ieri, lungo l’autostrada A/14 nei pressi del Km.552, in direzione nord, una pattuglia della Polizia Stradale di Foggia ha notato un’autovettura ferma in una piazzola di sosta ed un uomo anziano vicino ad essa. L'uomo, 90 anni, si era fermato perché aveva l'auto in panne, ma non ricordava il motivo della sua presenza lì.

Visitato dal 118, l'anziano è stato dichiarato in buone condizioni fisiche. Il figlio, contattato, ha poi riferito che il padre soffre di problemi di memoria, e nessuno della famiglia era al corrente di questo viaggio, dal momento che l'uomo è partito da Monopoli.