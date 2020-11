San Severo, lo spaccio in mano a 2 famiglie fruttava 10mila euro a settimana: 9 arresti

Fanno parte di due famiglie, che si erano divise le piazze dello spaccio di San Severo e San Paolo Civitate, nel Foggiano, le nove persone arrestate (otto in carcere e una ai domiciliari) questa mattina in una operazione antidroga dei carabinieri. Si tratta delle famiglie Pappadopola e D’Aloia che, secondo gli investigatori, guadagnavano fino a diecimila euro a settimana vendendo droga, prevalentemente cocaina e hashish, nei vicoli delle due cittadine diventate roccaforti dello spaccio. La gestione delle attività illegali era affidata ai capi famiglia con l’aiuto dei figli.

Al telefono gli indagati utilizzavano espressioni come "portami un panino» oppure «prendi la birra» per indicare lo stupefacente.