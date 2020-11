Vieste, la sua casa era centro dello spaccio: arrestato 27enne

I carabinieri di Vieste (Fg) hanno arrestato un 27enne del luogo già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nei pressi della sua abitazione c'era un continuo viavai di giovani consumatori di droga, così i militari dopo numerosi appostamenti, hanno fatto irruzione nell'appartamento. L'uomo aveva tentato di proteggersi con un sistema di riconoscimento per chiunque fosse entrato nello stabile e con una porta blindata, ma i carabinieri lo hanno colto in flagrante e arrestato, dopo che ha tentato di far sparire la droga. Trovate anche 10 dosi di cocaina e una di hashish, oltre a materiale per il confezionamento. L'uomo si trova ai domiciliari.