Foggia, accusa malore mentre fa visita al cimitero: muore 65enne

FOGGIA - Tragedia questa mattina al cimitero di Foggia. Un uomo muore mentre si recava a trovare e propri defunti.

È successo questa mattina intorno alle ore 8 all'ingresso laterale del cimitero in via Sprecacenere. Un uomo di 65 anni mentre si recava al cimitero con la moglie è stato colto da improvviso malore.

Immediatamente soccorso da personale della polizia locale presente sul posto ed da operatori di protezione civile ma per lui nulla da fare. Quando è arrivata ambulanza del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso