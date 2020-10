Nuovo Dpcn, a San Severo 300 scendono in piazza. E a Foggia controlli della Polizia

«Lavorare è un diritto», «Ci avete messo in ginocchio». Sono alcuni degli striscioni esposti da circa 300 cittadini di San Severo (Foggia) che questa sera hanno manifestato, al momento in maniera pacifica, sfilando lungo le vie centrali del comune Foggiano contro il Dpcm del premier Giuseppe Conte. Molti cittadini sono scesi in piazza per manifestare la loro solidarietà nei confronti dei titolari di pub, pizzerie e ristoranti, costretti alla chiusura alle ore 18. I manifestanti si sono radunati spontaneamente attraverso un tam tam sui social network e le chat WhatsApp.

A Foggia, invece, controlli della Polizia locale subito dopo le 18 per verificare il rispetto, da parte dei titolari dei pubblici esercizi, delle nuove norme entrate in vigore stasera.