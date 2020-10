Foggia, anziana truffata da finto nipote consegna oggetti in oro a sconosciuto

FOGGIA - Ha ricevuto una telefonata da un giovane che si è spacciato per il nipote e che le ha confessato di aver contratto un debito con un uomo che sarebbe passato a ritirare il denaro. Al momento dell’appuntamento a casa dell’anziana si è presentata una persona alla quale la vittima, non avendo contanti, ha consegnato gli oggetti in oro di famiglia.

La vittima è una donna di 86 anni di Foggia. Solo dopo qualche ora la pensionata ha chiamato il nipote e a quel punto si è accorta di essere stata truffata. È stata immediatamente allertata la polizia che ha avviato le indagini per cercare di risalire ai truffatori.