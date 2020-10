Cerignola, sorvegliato speciale fornisce false generalità ai CC: arrestato 47enne

CERIGNOLA - È stato arrestato per aver dato false generalità ai carabinieri di Cerignola durante un servizio di pattugliamento anticrimine svolto dai militari nella città ofantina.

P.N., 47enne del luogo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato controllato, a bordo di un’autovettura guidata da un suo amico, da una pattuglia dell’Arma. Nel corso dell’attività i carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso un piccolo quantitativo di hashish e pertanto gli hanno richiesto le generalità per procedere alla sua identificazione e alla contestazione del possesso illegale di sostanza stupefacente per scopo personale non terapeutico.

P.N., però, contando sul fatto che quei due giovani Carabinieri non lo conoscevano, dichiarandosi privo di documenti aveva fornito loro false generalità, sicuro di farla franca. Il suo piano non è però andato a buon fine: i militari operanti hanno infatti accompagnato l’uomo presso il Comando, dove è così stata accertata la sua reale identità e la sua condizione di sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Arrestato per la commissione di tale reato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.