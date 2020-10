Foggia, due 30enni in stazione con 14kg di marijuana: arrestati

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Foggia hanno sottoposto a controllo due trentenni di Vieste, trovandoli in possesso di quasi 14 kg di marijuana. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati così tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini

di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti in carcere. Lo stupefacente avrebbe fruttato alla criminalità diverse migliaia di euro.