Foggia, 64 i positivi Covid ricoverati nel policlinico Riuniti

FOGGIA - Sono ad oggi, 25 settembre, complessivamente 64 i pazienti positivi al Covid 19 ricoverati nei reparti del Policlinico Riuniti di Foggia.

Nello specifico - informa in una nota l’ospedale dauno - 22 sono ricoverati in malattie infettive, 23 in pneumologia, 9 in terapia intensiva e 10 nel reparto post-acuzie. Inoltre, sono stati trasferiti all’Hotel Palace di Lucera 4 pazienti asintomatici, clinicamente guariti.