Manfredonia: attira in casa una 16enne e la molesta, arrestato 22enne

I carabinieri di Manfredonia (Fg) nei giorni scorsi hanno arrestato un 22enne foggiano, che ora si trova ai domiciliari, per violenza sessuale su una minore. La giovane nel luglio scorso, appena 16enne, è stata costretta a subire violenze da parte del ragazzo, che è riuscito ad attrarla in casa sua, almeno in due episodi, chiudeva la porta a chiave e la molestava. Fino a quando la minore non ha trovato il coraggio di dirlo ai genitori che hanno allertato le autorità.