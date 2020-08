Carambola tra auto sulla Foggia-Manfredonia: feriti gli occupanti

FOGGIA - Tragedia sfiorata, nel pomeriggio, sulla strada statale 89 «Garganica» Foggia-Manfredonia in prossimità del km 181. Secondo cause ancora poco chiare, al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, tre autovetture sono venute in contatto e, solo per un caso fortuito, l'impatto tra i tre veicoli non ha avuto esiti tragici.

Gli occupanti delle tre autovetture, infatti, hanno rimediato solo lievi ferite nonostante le autovetture si siano ridotte in un ammasso di lamiere contorte.

Sul poso, come detto, oltre ai carabinieri, è intervenuto personale del 118 per prestare le cure del caso ai feriti. Sono stati effettuati i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.