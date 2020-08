Troia, esplode bombola gas e crolla casa di campagna: un ferito FOTO

TROIA - Una casa di campagna in contrada Titoloni a Troia è parzialmente crollata a seguito della esplosione di una bombola di gas difettosa. A quanto si apprende, nell’abitazione c'erano due persone: un uomo rimasto ferito in modo lieve e una donna rimasta illesa. Gli investigatori sottolineano che non dovrebbe esserci nessun’altra persona sotto le macerie. Sul posto stanno operando i carabinieri.

