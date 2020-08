Movida selvaggia sul Gargano: droga e armi, nei bar niente mascherine, denunce e multe

I Carabinieri di Vico del Gargano (Fg) nei giorni scorsi hanno svolto una serie di controlli, per verificare nei locali pubblici il rispetto delle norme anticovid ed il divieto di somministrare gli alcolici ai minori, individuare gli illegali possessori di armi, contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio degli stupefacenti ed assicurare ai villeggianti ed alla comunità garganica tranquillità e sicurezza, attraverso la verifica del rispetto delle norme “salvavita” del Codice della Strada.



I militari, in divisa e in borghese, di Rodi Garganico, Peschici e Carpino, sono intervenuti nelle località marine, dove accertavano notevoli assembramenti di persone, e che 4 esercizi non rispettavano la legge: uno veniva sanzionato con 2 verbali per inosservanza norme Covid (il personale era senza mascherine), e 2 verbali per aver somministrato alcolici a clienti minorenni, per un totale di 1250 euro circa. Ai restanti tre locali venivano elevati due verbali ciascuno, uno per la stessa inosservanza delle norme Covid e anche per l’eccessivo volume della musica, contestando sanzioni per un totale di circa 800 euro. I locali verranno proposti per la chiusura fino a 30 giorni.

Inoltre due sospetti, con precedenti di polizia, venivano trovati in possesso di coltelli a serramanico: immediato il sequestro delle armi e la denuncia. Segnalati 13 assuntori trovati in possesso di dosi personali di marijuana e cocaina. Sequestrati in totale circa 6 grammi di marijuana e 2 di cocaina. Nell’ambito della sicurezza stradale, i carabinieri della Radiomobile di Vico del Gargano e della Stazione delle Isole Tremiti, sorprendevano due automobilisti sprovvisti di patente di guida poiché mai conseguita, ed un motociclista, condurre il proprio veicolo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.