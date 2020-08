Foggia, 4 migranti di Borgo Mezzanone sono positivi al Coronavirus

FOGGIA - Quattro stranieri extracomunitari che abitano nel ghetto di Borgo Mezzanone, insediamento abusivo di migranti nelle campagne a pochi chilometri da Foggia, sono risultati positivi al Covid. I quattro, tutti asintomatici, sono stati ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia: un gambiano, un senegalese e un nigeriano nel reparto di malattie infettive; un altro nigeriano in pneumologia. A quanto si apprende da fonti interne al Policlinico foggiano, sarebbero stati ricoverati per motivi diversi dai sintomi tipici del Coronavirus e, una volta in reparto, come previsto sono stati sottoposti al tampone, che ha dato esito positivo. I quattro non avrebbero, al momento, un quadro clinico preoccupante.