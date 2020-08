Cerignola, auto fuori strada nella notte: muore 21enne, salvi due amici

Un giovane di 21 anni è morto questa notte a Cerignola (Fg) quando l'auto che stava guidando, una Fiat Punto, è finita fuori strada in via Tiro a Segno. Miracolati gli altri due giovani che viaggiavano con lui, che hanno riportato solo contusioni ed escoriazioni varie. Ma per il conducente non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.