Foggia, in due rapinano bar e fuggono con soldi e sigarette: indaga la polizia

Una rapina nel bar «Red and Black» nelle vicinanze dello stadio comunale di Foggia è stata compiuta da due persone che hanno fatto irruzione ieri all’alba aggredendo un dipendente. I due, incappucciati e armati con un coltello, sono riusciti ad aprire la cassaforte e si sono impadroniti del denaro. Non si conosce l’entità del bottino. Prima di fuggire hanno rubato anche numerose stecche di sigarette. Le indagini sono affidate alla polizia che sta visionando l’impianto di telecamere per la videosorveglianza.