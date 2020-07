Foggia, dà un pugno a un minore e gli ruba la minicar: arrestato sorvegliato speciale

Ha sferrato un pugno al naso di un minorenne per rapinargli una 'minicar'. È quanto risulta dagli accertamenti degli agenti di polizia che hanno eseguito, a carico di Luigi Lo Vasto, sorvegliato speciale di Foggia con obbligo di dimora nel capoluogo Dauno, una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura. Per lui le accuse sono di rapina, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, lesioni, tentata estorsione e danneggiamento in danno di un minorenne.

L’episodio è avvenuto lo scorso 10 giugno. Stando a quanto denunciato dalla vittima, l’indagato ha sottratto al ragazzino la 'minicar' dopo avergli sferrato un pugno, provocandogli la rottura del setto nasale. Poco dopo il minorenne ha ritrovato il veicolo nelle strade vicine a quella della rapina, ma lì è stato nuovamente avvicinato dall’aggressore il quale gli ha chiesto - riportano fonti investigative - «un regalino» per poter tornare in possesso del suo veicolo. La vittima non solo non ha ceduto alla richiesta estorsiva ma ha anche denunciato l’accaduto alla polizia.