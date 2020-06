Furgoncino sfonda parapetto nel Foggiano e si incastra a testa in giù: nessun ferito

FOGGIA - Furgoncino sfonda muretto e va a testa in giù a Sant'Agata di Puglia: fortunatamente nessun ferito, solo tanta paura tra i residenti. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata protagonista (suo malgrado) un furgoncino 'Daily'. In breve tempo il mezzo è stato recuperato ed è stato messo in sicurezza. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.