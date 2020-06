Foggia, ragazzini prendono a sassate autobus di linea

Ennesima sassaiola contro un autobus di linea dell’Ataf - l’azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano a Foggia. Ieri sera tre ragazzini in sella ciascuno ad una bici, non ancora identificati, hanno lanciato alcune pietre contro l’autobus di linea numero 17 che in quel momento stava percorrendo tratturo San Lorenzo nel quartiere Cep, alla periferia della città. Le pietre hanno infranto il vetro posteriore sinistro del mezzo. A bordo c'erano due giovani che sono rimasti illesi, oltre all’autista, che ha provveduto immediatamente a chiamare le forze dell’ordine per effettuare una denuncia contro ignoti.

«Non è la prima volta che accadono episodi del genere - affermano dall’Ataf - un pò in tutte le zone della città ma in particolare al quartiere Cep ed è soltanto un caso che questo ennesimo episodio non abbia provocato feriti».