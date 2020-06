Foggia, auto travolge donna in bicicletta: nell'impatto sfondato il parabrezza

FOGGIA - Auto investe donna in bicicletta l'impatto è avvenuto all'incrocio tra Viale Candelaro e via Baffi a Foggia. Una donna alla guida di una Fiat Panda ha investito un'altra donna a bordo di una bici. Dopo l'urto la ciclista si è schiantata contro il parabrezza dell'utilitaria sfondandolo. Non si conoscono le condizioni della ciclista, che si presume siano gravi. Sul posto polizia locale e ambulanze del 118.