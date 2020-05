Blitz cc a San Severo: usura, armi e droga, arresti e perquisizioni

SAN SEVERO - Più di 100 militari del Comando Provinciale di Foggia, supportati dai Reparti Specializzati dell’Arma dei Carabinieri (Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri) stanno eseguendo misure cautelari personali nei confronti di alcune persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura e tentata estorsione in concorso ai danni di un imprenditore. Inoltre sono anche in corso decine di perquisizioni nelle aree sensibili della città ed in particolare nel quartiere detto “Texas” per la ricerca di armi e droga. Alcune persone sono state arrestate in flagrante. Maggior dettagli saranno forniti in mattinata.