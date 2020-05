Lucera, minaccia di pubblicare foto osé della ex sul web: stalker arrestato

I carabinieri di Lucera (Fg) hanno arrestato lo scorso weekend un uomo del posto, ritenuto responsabile di atti persecutori e di diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. La squallida storia ha avuto inizio lo scorso mese di aprile, dopo che la vittima, l'ex compagna dell'uomo, ha chiesto aiuto, esausta per le continue angherie dopo la fine della relazione. L'uomo infatti si appostava continuamente sotto casa della ex, l'aveva aggredita, le aveva danneggiato l'auto, forandole tutti e quattro gli pneumatici. Non contento aveva anche cominciato a tormentare la figlia della vittima, inviandole messaggi offensivi sui social, e addirittura nel giorno del suo 18esimo compleanno mandandole foto della mamma in atteggiamenti intimi, minacciandola di diffonderle sul web. L'uomo si trova ai domiciliari.