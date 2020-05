Foggia, vende mascherine per bambini di supereroi e personaggi Disney, ma sono tarocche: denunciato

La Guardia di Finanza di Foggia nei giorni scorsi ha scoperto in un negozio del centro del capoluogo la vendita di mascherine per bambini con immagini di supereroi e personaggi dei cartoni animati (Spiderman, Disney, Avengers, Me Contro Te) tutte contraffatte. Sequestrate 1000 mascherine con loghi non originali, e titolare dell'esercizio denunciato per vendita di prodotti riportanti marchi e segni distintivi contraffatti e ricettazione.