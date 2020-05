Foggia, bandito con mascherina rapina sportello Credem e fugge con 3.500 euro

FOGGIA - Indossando una mascherina e un cappello da baseball calato quasi a coprire gli occhi, è entrato nella banca Credem a Foggia e, dopo aver scavalcato gli sportelli per raggiungere gli impiegati, si è fatto consegnare circa 3.500 euro contenuti in due casse, e poi è fuggito a piedi. E’ accaduto poco fa, nella filiale della banca in corso Roma.

Non è ancora chiaro se l’uomo, che indossava un giubbotto scuro, fosse armato. E’ intervenuta la polizia che sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.