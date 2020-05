San Severo, in casa 700 grammi di hashish e contanti: un arresto e una denuncia

La Guardia di Finanza di Foggia durante un controllo per verificare il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, hanno arrestato uno spacciatore di 25 anni, residente a San Severo (Fg), e denunciato un coetaneo.

I Baschi Verdi della Compagnia di San Severo, durante un servizio di controllo, hanno intercettato e fermato, a tarda ora, nella città semideserta, un uomo alla guida di uno scooter, che non ha saputo giustificare lo spostamento. Il giovane aveva precedenti in materia di stupefacenti, e nel veicolo i finanzieri hanno trovato 16 grammi di hashish. Nella sua auto aveva altro stupefacente. La perquisizione è proseguita nell'abitazione del ragazzo, dove c'era anche un coinquilino, coinvolto nell'attività illecita. In casa c'erano 700 grammi di hashish, 900 euro in contanti.