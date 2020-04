Foggia, 1 maggio con droni e controlli anti assembramenti

FOGGIA - «Non si formino assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e si rispettino le norme sul distanziamento sociale. Se non si rispettano le regole comportamentali, si corre il concreto rischio di un riacutizzarsi del contagio con conseguente necessità di un ritorno alle più stringenti e gravose misure di prevenzione». È l'appello lanciato a tutta la cittadinanza dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, che annuncia un intensificarsi dei controlli in tutta la provincia in occasione delle festività del 1 maggio con l’impiego di droni.

Dal 4 maggio, inoltre, sono previsti controlli presso la stazione ferroviaria con la presenza anche di operatori sanitari dell’Asl di Foggia dotati di termoscanner per chi rientra da altre regioni nelle rispettive residenze.