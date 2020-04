Foggia, sorpreso mentre tenta furto d'auto sferra un pugno a poliziotto: arrestato

La scorsa notte la polizia di Foggia ha ricevuto una segnalazione da un cittadino attento che ha allertato gli agenti perché due persone sospette stavano armeggiando vicino alle auto parcheggiate in via Sant'Antonio, tanto che il finestrino di una Fiat Panda era stato già rotto. I poliziotti sono riusciti, perlustrando la zona, a rintracciare N.M., 26enne pakistano, bloccato senza documenti. Mentre il capopattuglia stava cercando di contattare la proprietaria dell'auto, il 26enne ha sferrato un pugno al volto dell'agente che lo bloccava e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato nuovamente fermato. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.