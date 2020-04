Monte Sant’Angelo, barbiere si nasconde nel box doccia dell'arrestato domiciliare: entrambi sanzionati

MONTE SANT'ANGELO - Si nasconde nella doccia di un arrestato domiciliare per eludere i controlli dei carabinieri: sanzionati un barbiere e il suo cliente. È accaduto a Monte Sant’Angelo dove i carabinieri, impegnati nel controllo del rispetto delle prescrizioni Covid-19, mentre si trovavano all’interno nell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, hanno notato qualcosa di strano.

Infatti, dopo il controllo, apparentemente regolare, i due militari sono usciti dall’abitazione e davanti all'edificio hanno notato un'auto a loro nota poiché di proprietà e in uso ad un barbiere di Monte Sant’Angelo.

I due militari, dopo aver effettuato un rapido controllo della zona, senza mai aver perso di vista l’ingresso dell’abitazione del controllato, sono tornati indietro per procedere ad una seconda e più approfondita verifica. Entrando nuovamente a casa, infatti, i militari hanno notato che a terra vi erano dei ciuffi di capelli, che il soggetto tentava prima di nascondere e poi goffamente di far credere che si stesse tagliando i capelli da solo. Vista l’inconsueta reazione dell’uomo, che stranamente si era improvvisato barbiere, i militari hanno ispezionato con maggiore cura tutti i locali dell’abitazione, fin quando, all’interno del bagno, e precisamente nel box doccia, trovavano il vero barbiere accovacciato sul piatto doccia, il quale, in forte imbarazzo, non forniva alcuna spiegazione convincente circa la sua presenza all’interno di quella casa.