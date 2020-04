Manfredonia, furto in mobilificio: arrestati tre giovani

MANFREDONIA - Tre presunti ladri arrestati in flagranza dopo aver rubato in un mobilificio: recuperata la refurtiva. I tre indagati - tutti romeni di età tra i 23 e 32 anni, dei quali sono rimaste ignote le generalità per motivi altrettanto ignoti - sono stati posti ai domiciliari su disposizione della magistratura. «Era scattata da poco la mezzanotte quando i carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio esteso anche alla zone periferiche» si legge in una nota stampa diffusa dal comando provinciale di Foggia «hanno intercettato un’auto con a bordo i tre sospettati e la refurtiva appena rubata».

«I militari hanno intercettato i presunti ladri nell’area industriale di Manfredonia, mentre erano a bordo di un’auto: dopo un iniziale e vano tentativo di fuga, i tre sono stati bloccati. All’interno dell’auto è stata rinvenuta la refurtiva del furto compiuto pochi minuti prima ai danni di un noto mobilificio: rubati piani cottura, oggetti d’arredamento, avvitatori ed elettrodomestici; nella macchina c’erano anche un passamontagna e arnesi da scasso. Uno dei tre presunti ladri era già sottoposto a misure detentive ma, incurante delle limitazioni imposte dal giudice e di quelle inerenti il coronavirus, era insieme ai connazionale per commettere un reato. Refurtiva restituita al titolare del mobilificio, auto dei sospettati e arnesi da scasso posti sotto sequestro, mentre i tre sospettati sono stati posti ai domiciliari; nei loro confronti verrà richiesta la misura di prevenzione dell’avviso orale».