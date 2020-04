Tre milioni di euro per riqualificare comuni del Foggiano

BARI - La Regione Puglia finanzia interventi di riqualificazione infrastrutturale e di messa in sicurezza nei territori dei comuni della provincia di Foggia, Poggio Imperiale e di Lesina, mediante le risorse riveniente dalle royalties idrocarburi per un importo totale di 3 milioni di euro. Lo comunica l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino.

«Al fine di agevolare lo sviluppo economico armonioso ed inclusivo - spiega - la Regione Puglia assicura alla popolazione dei comuni di Poggio Imperiale e Lesina, impegnata nell’accoglienza e nell’assistenza ai migranti (che troveranno alloggio nelle foresterie appositamente realizzate per l'ospitalità temporanea dei lavoratori migranti in agricoltura), un supporto in termini di infrastrutturazione». «Gli interventi finanziati - conclude - promuoveranno lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e commerciali ivi presenti, oltre a costituire un miglioramento della qualità urbana e della vita dei cittadini, giacché attraverso l’incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri si implementerà il decoro urbano».