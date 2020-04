Foggia, sequestrate in farmacia 310 mascherine illegali

FOGGIA - I carabinieri dei Nas di Foggia hanno sequestrato in una farmacia in provincia 310 mascherine non conformi alla legge del valore commerciale di circa 1400 euro. I militari hanno anche provveduto ed elevare al titolare dell’esercizio commerciale 2 sanzioni amministrative del valore complessivo di 7mila euro.

Le mascherine in vendita erano prive di marchio «CE» e di tracciabilità ed avevano le indicazioni scritte in lingua cinese.