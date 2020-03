Coronavirus, 14 alloggi per personale sanitario a Casa Sollievo della Sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO - «Abbiamo pensato di rendere disponibili» per gli operatori sanitari «i 14 alloggi presenti in Casa San Francesco, una struttura ricettiva a pochi passi dall’Ospedale» Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. È l’iniziativa denominata «Una Casa nella Casa», realizzata dal presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Franco Moscone; dal direttore generale Michele Giuliani e dal direttore sanitario Giovanni Battista Bochicchio.

L'iniziativa è rivolta a tutti gli operatori sanitari «chiamati a combattere - dicono gli ideatori - in prima linea in questa terribile emergenza, per coloro che non si tirano mai indietro e vogliono proteggere i propri cari. In questi giorni difficili, sarà come una seconda casa».