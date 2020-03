Coronavirus, Foggia positivo ospite centro anziani: in isolamento gli operatori

FOGGIA - Un paziente ricoverato nel centro per anziani «Universo Salute Opera Don Uva» di Foggia è risultato positivo Coronavirus. Lo comunica la stessa struttura sanitaria.

Il dipartimento di prevenzione della Asl ha disposto, in via precauzionale, l’isolamento domiciliare per gli operatori che sono stati più a stretto contatto con il paziente, nonché l'isolamento in aree interne alla struttura per i degenti più vicini al contagiato.

«La Asl di Foggia - informano dal centro per anziani - provvederà quindi, secondo i protocolli e le disposizioni vigenti, ai test tampone o quant'altro ritenuto necessario per tutte le persone entrate in contatto con il paziente». Dal Don Uva fanno anche sapere che si sta «procedendo a ciclo continuo alla sanificazione e disinfezione dei luoghi di degenza dei pazienti, nonché di tutta la struttura sanitaria».