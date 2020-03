Lucera, 8 auto incendiate nella notte con zollette «Diavolina»

LUCERA - Otto autovetture sono state danneggiate dalle fiamme in due distinti incendi avvenuti nel corso delle notte a Lucera, nel Foggiano. Il primo rogo si è verificato poco prima dell’una in via La Cava, dove per cause in corso di accertamento, sono andate distrutte una Kia Picanto, una Nissan Micra e una Citroen.

Altre due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze sono state lambite dalle fiamme. Mentre i vigili del fuoco spegnevano questo incendio è giunta ai centralini delle forze di polizia la segnalazione di altri veicoli bruciati in via Tintoretto, ovvero una Fiat 500, una Fiat Panda e una Ford Fusion.

I mezzi sono tutti intestati ad incensurati e - a quanto si apprende - non hanno alcun tipo di collegamento tra di loro. Secondo chi indaga potrebbe essere il gesto compiuto da un piromane che pare abbia utilizzato delle zollette di «Diavolina». Gli inquirenti escludono, per il momento, un movente riconducibile alla criminalità organizzata. Sono in corso le indagini di polizia e carabinieri anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.