Covid 19, 12 tamponi a San Marco in Lamis: 11 sono negativi

FOGGIA - Sono 12 i tamponi eseguiti ieri a San Marco in Lamis, comune del Foggiano dove giovedì 27 febbraio è morto un pensionato risultato positivo al Corinavirus. «Undici sono risultati negativi, c'è incertezza per il dodicesimo - comunica il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla - Attendiamo di conoscere i risultati di quest’ultimo tampone, il cui esito è ancora incerto». Intanto nella giornata di ieri sono state distribuite in paese oltre 200 mascherine. A quanto si appende da fonti interne al Comune gli investigatori, su disposizione della Procura, ieri hanno sequestrato la documentazione medica del deceduto in relazione all’inchiesta avviata sull'autorizzazione concessa a celebrare il funerale del pensionato, prima che fosse noto l’esito del test sul coronavirus.