Coronavirus, scuole chiuse a San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico

Il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, in seguito alla morte ieri di un uomo di 75 anni risultato positivo al coronavirus, ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole e rimandato il mercato settimanale a data da destinarsi. «Una decisione che ho preso in accordo con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il prefetto di Foggia Raffaele Grassi», ha precisato annunciando anche che nelle prossime saranno compiute tutte le operazioni di sanificazione delle scuole.

Oggi e domani le scuole resteranno chiuse anche in un altro comune foggiano, San Nicandro Garganico. Lo ha stabilito il sindaco, Costantino Ciavarella, per consentire la sanificazione dei locali. Il sindaco ha anche disposto il rinvio del mercato bimensile, a data da destinarsi, previsto per il 6 marzo. «Tale disposizione - precisa il primo cittadino - è giunta dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia»