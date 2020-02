Cerignola, non si ferma all'alt dei cc e scaglia loro addosso la moto: arrestato

Un motociclista, a Cerignola (Fg), non ha risposto all'alt dei carabinieri ed è fuggito. E per riuscire a scappare a piedi ha scagliato il grosso scooter su cui viaggiava addosso ai militari. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo viaggiava in senso contrario a quello di marcia, a forte velocità, senza casco e parlando al cellulare. I militari l'avevano raggiunto: si trattava di un 32enne del posto, già con precedenti, e l'uomo prima ha invaso la corsia opposta di marcia, poi ha scagliato la moto lasciandola cadere a terra. È stato prontamente arrestato. Nei suoi confronti oltre al sequestro del veicolo sono state anche elevate sanzioni amministrative per oltre 3mila euro. Lo scooter, tra le altre cose, non aveva assicurazione.