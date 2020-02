Cerignola, ruba segnali stradali sulla SS16, arrestato un 44enne

CERIGNOLA - Come avrebbe utilizzato il segnale stradale con on l’indicazione “San Samuele”, è ancora tuttto da chiarire. Per il momento un 44enne cerignolano, sorpreso in flagranza di reato, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso mentre stava asportando il segnale stradale direzionale sito sulla complanare Est della S.S. 16 direzione Sud. Sull’autovettura usata dal 44enne, parcheggiata nelle vicinanze, i militari hanno rinvenuto altri due segnali stradali con relativi paletti di sostegno in metallo asportati poco prima e varia attrezzatura usata per smontare gli stessi, che è stata sottoposta a sequestro.