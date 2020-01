Foggia, controlli dei cc in palazzo ex Onpi: sequestrato kit-rapina pronto all'uso, un arresto

I carabinieri di Foggia, arrivati in rinforzo per contrastare i fenomeni di malavita in città, hanno perquisito il palazzo ex Onpi, già oggetto di controlli nei giorni scorsi, perlustrando gli appartamenti e gli scantinati. E i militari hanno trovato un vero e proprio kit rapina pronto all'uso: due pistole, due passamontagna, abiti scuri, munizioni calibro 9 e calibro 12, tutte nascoste nel controsoffitto dei corridoi, vicino agli ingressi principali del palazzo. Scovati anche 100 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana: i carabinieri hanno estirpato anche cinque piantine di marijuana dal giardinetto del palazzo. Un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, D.C., foggiano, che mostrava segni di agitazione dall'inizio del controllo, è stato trovato con una pistola lanciarazzi e una piccola quantità di hashish, ed è stato tratto in arresto per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, e si trova ai domiciliari.