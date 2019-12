Sequestrarono 16enne nel Foggiano per costringerlo ad autodenunciarsi: arrestati

I carabinieri di San Ferdinando di Puglia hanno arrestato tre uomini di 43, 42 e 36 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblic per sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali aggravate commessi ai danni di un 16enne sanferdinandese nel febbraio scorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzino, la sera del 4 febbraio scorso, sarebbe stato costretto a salire in macchina con i tre uomini e condotto in un vigneto e percosso: mentre due lo tenevano bloccato, mentre un terzo lo ha picchiato probabilmente con una mazza da baseball procurandogli ferite al volto giudicate guaribili in 30 giorni. Tutto questo perché il 16enne ammettesse di essere l’autore dell’incendio dell’autovettura di uno dei tre, avvenuto alcuni giorni prima a San Ferdinando di Puglia. La sera stessa i tre avrebbero costretto il 16enne ad andare dai carabinieri del posto per confessare l’incendio dell’auto, minacciandolo di non riferire nulla circa quanto avvenuto poco prima. Il 16enne ai militari aveva detto di essersi procurato le lesioni al volto cadendo dalla bicicletta: motivo per cui i tre sono ritenuti responsabili anche del reato di “minaccia per costringere a commettere un reato”, avendo costretto il 16enne a commettere il delitto di favoreggiamento personale in loro favore.

Nel corso delle indagini è emerso che il minore avrebbe effettivamente incendiato l’auto in questione verosimilmente perché aveva saputo che il 43enne proprietario dell’auto aveva parlato male di lui e di sua madre. I tre destinatari della misura cautelare dovranno rispondere altresì in concorso del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, per aver portato fuori dalle rispettive abitazioni, senza giustificato motivo, la mazza da baseball in metallo probabilmente utilizzata per aggredire il minore. I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.