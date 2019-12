Foggia, in dieci devastano intero vagone di un treno: identificati

Un gruppo di 10 ragazzi ha danneggiato una carrozza del treno regionale «12462» partito da Bari alle 17.01 e arrivato a Foggia. Sono stati tutti identificati: lo rende noto la Questura. «Intorno alle 18.30 il personale ferroviario ha notato una decina di decina di ragazzi scendere dal treno, appena giunto a Foggia, per poi allontanarsi velocemente dalla stazione. Il perché di tanta fretta è stato poco dopo verificato dal capotreno e dagli agenti della Polfer del capoluogo dauno, che hanno constatato il danneggiamento di 8 sedili di una carrozza. Un’ora dopo, alle 19.30, i ragazzi sono riapparsi in stazione, venendo subito intercettati dalla Polfer che con l’ausilio dei colleghi di una volante li ha condotti negli uffici della Polizia ferroviaria presso la steazione per l’approfondimento della vicenda. Terminati gli accertamenti, i minorenni sono stati affidati ai genitori che dovranno provvedere al risarcimento dei danni».