Foggia, emergenza immigrazione: arriva la ministra Lamorgese

FOGGIA - La ministra dell’interno Luciana Lamorgese, lunedì 23 dicembre sarà a Foggia per partecipare ad un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in prefettura a partire dalle 11. Lo rende noto il presidente della provincia di Foggia Nicola Gatta.

A quanto si apprende, nel corso del vertice si discuterà dell’emergenza immigrazione in provincia di Foggia e della presenza dei due insediamenti abusivi sorti a Borgo Mezzanone (ghetto comunemente denominato ex pista) e il «Gran Ghetto» che si trova nelle campagne tra Rignano Garganico e San Severo. In quest’ultimo insediamento nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre scorsi si è verificato incendio di vaste proporzioni ha letteralmente incenerito 200 baracche lasciando senza casa quattrocento extracomunitari, per lo più africani.(ANSA).