Foggia: «Vuoi essere protetto? Dacci 200 euro», 2 arresti

FOGGIA - Promettevano una «copertura assicurativa» in cambio di 200 euro mensili. Una chiara richiesta estorsiva, scoperta dai poliziotti della squadra mobile di Foggia che hanno arrestato, in flagranza di reato, due insospettabili appena diciottenni arrestati per estorsione in danno di un esercizio commerciale foggiano.

Lo scorso primo dicembre, uno dei titolari del negozio preso di mira dagli «aguzzini», tornando a casa trovava poggiata sul proprio portone una busta da lettere contenente una missiva minatoria con la richiesta di 200 euro per evitare di subire ritorsioni. Sempre nella lettera veniva specificato che l’emissario si sarebbe presentato presso il locale per il pagamento simulando l’acquisto di 5 buste per lettere. Infatti, quella stessa sera, i poliziotti blocavano un giovane visto entrare nel negozio e ritirare le 5 buste per lettere, all’interno delle quali erano state inserite 2 banconote da 100 euro. Le successive perquisizioni permettevano di rinvenire e sequestrare addosso a uno dei due ragazzi un tirapugni ed un coltello.