San Severo, in fuga per 30 chilometri: aveva eroina nell'auto

SAN SEVERO - Cminciato a San Severo, si è concluso nelle campagne tra Foggia e Troia l’inseguimento del conducente di una «Alfa 156» arrestato dalle «volanti» per detenzione ai fini di spaccio di 40 grammi di eroina e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un ventiquattrenne di Bitonto (R.F. si conoscono solo le iniziali) rinchiuso nel carcere di Foggia; prima di perdere il controllo dell’auto, l’indagato avrebbe anche tentato di speronare due pattuglie della Questura.

«Poco dopo la mezzanotte gli agenti delle volanti» scrive la Questura in una nota stampa «sono intervenuti sulla statale 16 su segnalazione della sala operativa, in quanto una “Alfa 156” era sfuggita all’alt della pattuglia dei carabinieri di San Severo, fuggendo in direzione del capoluogo dauno. La prima volante ha intercettato l’auto a 5 chilometri da Foggia intimando l’alt con tanto di sirena, ma il conducente ha cominciato a zigzagare tra le auto ad altissima velocità tentando di speronare la pattuglia della Polizia per guadagnarsi la fuga. Dopo alcuni chilometri l’auto inseguita ha imboccato lo svincolo per via San Severo, dove è stata intercettata da una seconda volante: anche in questo caso i poliziotti hanno rischiato d’essere speronati».

L’inseguimento è così proseguito: «nonostante la nebbia e la strada scivolosa, le due volanti non hanno perso di vita la “Alfa 156”» prosegue la ricostruzione della Polizia «sin quando nel percorrere un tratturo per Biccari all’altezza di San Giusto il conducente della macchina in fuga ne ha perso il controllo nel tentativo di fare inversione di marcia per guadagnarsi la fuga: è invece uscito di strada ed è stato bloccato e perquisito, col rinvenimento di una busta custodita nel borsello e contenente 40 grammi di eroina. Sequestrata l’auto, l’arrestato è stato anche multato perché guidava senza patente che gli era stata ritirata in passato».