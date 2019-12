Foggia, Gino Lisa: iniziati i lavori di prolungamento della pista

FOGGIA - Al via questa mattina i lavori di allungamento della pista del Gino Lisa di Foggia. Gli interventi permetteranno di portare la rampa dell’aeroporto dagli attuali 1400 a quasi 2000 metri di lunghezza. I lavori dovrebbero concludersi entro 270 giorni. In questo modo lo scalo del capoluogo dauno potrà finalmente ospitare aerei da 200 posti fondamentali in chiave turistica e commerciale. La viabilità intorno al Gino Lisa sarà rivoluzionata nei prossimi mesi con la realizzazione di una bretella stradale per bypassare l’aeroporto.