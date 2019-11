San Nicandro Garganico, tentano di sfuggire ai cc: arrestati 2 studenti con marijuana e cocaina

FOGGIA - Nel corso della serata di venerdì scorso, a San Nicandro Garganico, i militari della locale Stazione Carabinieri impegnati in un posto di controllo avevano notato una Audi A3 il cui conducente, appena accortosi di loro, per evitare il controllo non aveva esitato ad arrischiare una manovra estremamente pericolosa, indifferente agli altri utenti della atrada.

Insospettiti dal movimento, i Carabinieri si sono lanciati all'inseguimento, riuscendo a bloccare l'auto a breve distanza.

A bordo erano quindi stati identificati due studenti, R. M., cl. '94, e T. F.P., cl. '94, entrambi incensurati del posto che, davanti ai militari avevano dato chiari ed inequivocabili segni di estremo nervosismo. I Carabinieri, allora, che già avevano intuito il motivo di quell'insensato tentativo di fuga, avevano trovato la conferma ai loro sospetti al termine della perquisizione del mezzo, avendovi trovato, all'interno di una borsa da donna, 200 grammi di marijuana ed una "pallina" di cocaina.

Sequestrato lo stupefacente, dal quale il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Foggia ha poi accertato che sarebbe stato possibile ricavare 189 dosi, gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, erano stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa della direttissima.

Sono ora in corso gli accertamenti finalizzati a verificare per conto di chi i due insospettabili incensurati stessero spostando lo stupefacente, probabilmente in previsione di un week-end di sballo.