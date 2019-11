Esalazioni da monossido: muoiono due uomini vicino a Borgo Mezzanone

Due persone di origine africana sono morte ieri sera in un rudere di campagna vicino a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. A provocare il decesso, secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio di una stufa.

Le due vittime - a quanto si apprende - vivevano in un rudere in campagna, poco distante dalla baraccopoli.

Sull'episodio indagano i Carabinieri di Foggia. In mattinata saranno prelevate le impronte digitali per cercare di risalire all’identità dei due uomini.