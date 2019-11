Manfredonia, picchia la mamma per 5 euro: arrestato

Una signora di Manfredonia (Fg) pochi giorni fa è stata costretta a rivolgersi ai carabinieri in quanto il figlio - già noto alle forze dell'ordine - l'aveva picchiata e aggredita mentre gli stava preparando il pranzo, pretendendo che quest'ultima gli desse cinque euro nonostante in tasca ne avesse già oltre duecento. Il ragazzo, 20 anni, aveva tentato la fuga a bordo di uno scooter regalatogli dalla mamma, ma è stato braccato nella zona di Siponto. Il giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale e tentata estorsione, e si trova nel carcere di Foggia.