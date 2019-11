Cerignola, in 5 con un fucile rapinano supermarket all'alba

Non è ancora quantificato il bottino della rapina avvenuta all’alba nel supermercato Penny Market in via Manfredonia a Cerignola dove un commando di cinque banditi, tutti con il volto coperto da passamontagna e uno armato di fucile, ha fatto irruzione costringendo i dipendenti a consegnare le giacenze in cassa. I rapinatori sono arrivati a bordo di una autovettura e sono fuggiti con lo stesso mezzo una volta impadronitisi del denaro che ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati dell’impianto di videosorveglianza del market.